Mitgliederversammlung des Seniorenverbands Kreis Gotha

Die Mitglieder des Seniorenverbandes Kreis Gotha kommen am Mittwoch, 29. Januar, zur ihrer monatlichen Versammlung in der Begegnungsstätte Klub Galletti der Volkssolidarität Gotha in der Jüdenstraße zusammen.

Diesmal steht die Verbandsarbeit im Mittelpunkt der Versammlung. Der Vorstand werde den Tätigkeitsberichtet vorlegen, sagt Vorsitzender Heinz Basin. Nach Kassenbericht und Auswertung der Kassenprüfung stehen Aussprache und Bestätigung der Berichte auf der Tagesordnung. Eine Vorstandswahl stehe nicht an, erst nächstes Jahr.

Die Versammlung beginnt 14 Uhr, teilt Vorstandsmitglied Horst Ritschel mit. Er bittet die Mitglieder um rege Teilnahme an der Versammlung.