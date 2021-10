Impfen ohne Termin wird am 8. Oktober am Coburger Platz in Gotha angeboten (Symbolbild).

Mobiles Impfen am Coburger Platz in Gotha

Gotha. Am 8. Oktober wird dazu in die Räume des Jugendmigrationsdiensts eingeladen.

Ein mobiles Impfteam bietet am Freitag, dem 8. Oktober, Impfungen für alle Interessierten ab 18 Jahren gegen das Coronavirus am Coburger Platz an. Das kündigt das Stadtteilmanagements Gotha-West an, das unter der Trägerschaft der Diakoniewerk Gotha gGmbH arbeitet und für die Impfaktion mit dem Jugendmigrationsdienst der Diakonie und der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen kooperiert.

Geimpft wird am Freitag von 14 bis 18 Uhr am Coburger Platz 1. Die Vakzine werden ohne vorherige Terminbuchung verabreicht. „Mitzubringen sind ein Ausweisdokument und - wenn vorhanden - der Impfausweis sowie die Chipkarte der Krankenkasse“, macht Ariane Dziuballe vom Stadtteilmanagement aufmerksam.

Geimpft werd mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson, so dass kein Folgetermin notwendig sei. Der Jugendmigrationsdienst stelle für die Aktion die Räume im Haus am Coburger Platz 1 zur Verfügung. „Der Einlass befindet sich an der Südseite des Gebäudes. Ein barrierefreier Zugang ist über den Haupteingang möglich“, so Ariane Dziuballe.

Impfwillige werden gebeten, in der Warteschlange Abstand zueinander einzuhalten und nicht zu kommen, wenn bereits Fieber oder andere Erkältungssymptome vorhanden sind. Im Gebäude gelte uneingeschränkte Maskenpflicht.