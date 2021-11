Mögliche Schlägerei vor Shisha-Bar in Gotha

Gotha. Die Hintergründe sind noch unbekannt.

Am frühen Sonntagmorgenstunden soll es laut Erstinformation der Polizei zu einer Schlägerei mit mehreren Personen vor einer Shisha-Bar am Coburger Platz in Gotha gekommen sein.

Beim Eintreffen konnten Polizisten jedoch keine Schlägerei feststellen. Vor Ort wurden mehrere Personen unterschiedlichster Nationalität angetroffen. Bei den Ermittlungen konnte letztendlich ein 20-jähriger Guineer als Geschädigter identifiziert werden, welcher leichte Verletzungen aufwies und schließlich ärztlich versorgt musste. Laut dem Mann soll es sich um mehrere Täter gehandelt haben, mit welchen dieser in Streit geraten war.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu den Hintergründen der Tat sowie zu den Identitäten der Tätern wird noch ermittelt. Die Polizei in Gotha bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter der Angabe der Bezugsnummer 0254548/2021 bei vorgenannter Dienststelle zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen