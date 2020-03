Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Möglichkeiten zur Fürbitte in Gothaer Kirche

In der katholischen Kirchgemeinde St. Bonifatius Gotha entfallen wegen der Corona-Pandemie alle Gottesdienste und Veranstaltungen bis Ende der Schutzmaßnahmen. Pfarrer Wigbert Scholle werde mit einigen hauptamtlichen Mitarbeitern die Heilige Messe am Sonntag in der Pfarrkirche stellvertretend für die ganze Gemeinde feiern, teilt Gemeindereferentin Olivia Schäfer mit. Anliegen können zu den Öffnungszeiten der Kirche in ein Fürbittbuch eingetragen, per Mail oder Telefon herantragen werden. Die Kirche werde freitags von 17 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 16 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet sein. Möglichkeit zum stillen Gebet gebe es auch in der Schönstattkapelle Friedrichroda.

www.katholische-kirche-gotha.de