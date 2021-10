Molardie beschließt Gräfenhainer Musiksommer 2021

Gräfenhain. Italienischer Organist spielt ein Vivaldi-Programm.

Am Sonntag, 10. Oktober, beschließt der italienische Organist Stefano Molardi den Gräfenhainer Musiksommer 2021. 17 Uhr beginnt in der Dreifaltigkeitskirche das Saison-Abschlusskonzert. Molardi hat alle Orgelwerke von Johann Sebastian Bach auf Orgeln in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgenommen; das „Volume 4“ mit allen vier CDs an der Thielemann-Orgel. Musik Vivaldis wird durch das gesamte Konzert am Sonntag führen, unter anderem erklingen Bachs für die Orgel transkribiertes Concerto in C-Dur nach Vivaldis „Grosso Mogul“ und eine Bearbeitung der „Vier Jahreszeiten“.

Die Ausrichter vom Verein für Kulturpflege Gräfenhain-Nauendorf weisen darauf hin, dass für den Konzertbesuch die 3G-Regel gilt, der Nachweis, dass Besucher geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sind.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Eintritt kostet zehn Euro