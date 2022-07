„Monsieur Claude“ noch vor Kinostart in Gotha sehen

Gotha. „Monsieur Claude und sein großes Fest“ startet bereits am 20. Juli im Cineplex Gotha.

„Monsieur Claude und sein großes Fest“ startet am 21. Juli im Kino. Das Cineplex Kino in Gotha zeigt den Film jedoch bereits vorab am Mittwochen, 20. Juli, um 20 Uhr.

Es ist die zweite Fortsetzung des Kinohits von 2014, „Monsieur Claude und seine Töchter“. Die multikulturellen Hochzeiten ihrer vier Töchter haben die Toleranz von Claude und seiner Frau Marie auf die Probe gestellt. Die ungeliebten Schwiegersöhne sind nun auch noch ihre Nachbarn, die sich in Zankereien verlieren. Derweil steht der 40. Hochzeitstag des Protagonisten bevor, den die Töchter mit einer großen Party feiern wollen – Claudes Alptraum.

Tickets gibt es unter cineplex.de/gotha