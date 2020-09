Montagmittag mit 2,1 Promille gestoppt - Unter Drogen mit Auto überschlagen - Tausende Euro Schaden auf Baustelle

Montagmittag mit 2,1 Promille gestoppt

Montagmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 39 Jahre alten Mercedes-Fahrer gegen 11.30 Uhr in der Georgenthaler Straße und führten einen Atemalkoholtest mit ihm durch. Der Test ergab einen Wert von rund 2,1 Promille, im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 39-Jährigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein.

Unter Drogen mit Auto überschlagen

Zu einem Verkehrsunfall auf der L1028 wurde die Gothaer Polizei am 5. September gegen 16 Uhr gerufen. Ein 23-Jähriger war die Straße mit seinem KIA aus Richtung Georgenthal kommend in Richtung Tambach-Dietharz gefahren. In einer Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte und überschlug sich anschließend, bevor er zum Stehen kam. Neben dem Fahrzeug wurden bei dem Verkehrsunfall zwei Leitpfosten beschädigt und der Fahrer leicht verletzt. Da bei ihm ein Drogenvortest positiv anschlug, wurde dem jungen Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Inspektionsdienst Gotha hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Tatverdächtige identifiziert

Die am 22. Juli veröffentlichte Fahndung nach drei Frauen, die im Verdacht stehen, am 27. Dezember 2019 gemeinsam Kleidung in einem Geschäft in der Gothaer Marktstraße gestohlen zu haben, war erfolgreich. Im Nachgang der Fahndung gingen bei der Gothaer Polizei Zeugenhinweise ein, mit deren Hilfe und weiterführenden Ermittlungen der Sachverhalt geklärt und die Täterinnen identifiziert werden konnten.

Baustelle verwüstet: Tausende Euro Schaden

Unbekannte verwüsteten die Absperrung und die Lichtzeichenanlage einer Baustelle auf der Hauptstraße von Remstädt in der Nacht zu Sonntag. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0207128/2020 bei der Polizei in Gotha.

