Am Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha-Siebleben ist derzeit eine Schülergruppe aus der Moskauer Partnerschule zu Gast. Am Donnerstag besuchte sie auch das Gothaer Rathaus.

Moskauer Schüler in Gotha

Ein umfangreiches Programm absolvieren Schüler der Moskauer Schule 1566 aus dem Stadtteil Marino, die seit Dienstagabend in Gotha weilen. Sie kommen für einen Schüleraustausch mit dem Gothaer Gustav-Freytag-Gymnasium in die Kreisstadt. Den regelmäßigen Schüleraustausch gibt es bereits seit 2012. Am Mittwoch, 11. März, wurden sie im Gymnasium begrüßt, nahmen zwei Stunden am Musikunterricht teil, entwarfen Bilder und wurden durch den Stadtteil Gotha-Siebleben geführt. Am Nachmittag gab es beginnend am Schloss Friedenstein einen Stadtrundgang.

Am Donnerstag wurden die Schülerinnen und Schüler aus Moskau von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) empfangen und erhielten eine fachkundige Führung durch die Räume des Schlosses Friedenstein. Später konnte im Mönchshof Bowling gespielt werden. Am Freitag, 13. März, ist der Besuch der Wartburg in Eisenach geplant. Samstag geht es in den Leipziger Zoo und die Besucher können Freizeit in der Leipziger Innenstadt verbringen. Der Sonntag ist Unternehmungen innerhalb der Gastfamilien vorbehalten. Am Montag wird die Landeshauptstadt Erfurt besichtigt. Außerdem absolvieren die Gäste mit ihrer Partnerklasse Unterricht in Deutsch und Russisch. Zudem wird ein Baum gepflanzt.

Die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch aus Hamburg und Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch unterstützen den Austausch finanziell.