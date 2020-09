Motocross-Maschine begräbt ihren betrunken Besitzer unter sich

Gotha. Schwer verletzt hat sich bei einem Unfall ein Motocross-Fahrer am Freitagabend in Gotha. Der Mann lag betrunken unter seiner Maschine.

Nach Angaben der Polizei in Gotha wurde sie am Freitagabend darüber informiert, dass der Fahrer einer Motocross-Maschine auf einem Feldweg in der Nähe der Weimarer Straße einen Unfall hatte.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte mussten den Mann erst einmal unter seiner Motocross-Maschine hervorholen. Nach der Erstversorgung musste der 36-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei geht davon aus, dass Mann ohne Fremdeinwirkung mit seinem Motorrad zu Fall gekommen und dabei darunter geraten war.

Da von dem 36-Jährigen Alkoholgeruch ausging, wurde auch ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte am Ende seiner Messung einen Wert von 2,24 Promille an. Außerdem war der Mann ohne gültigen Versicherungsschutz und ohne Fahrerlaubnis unterwegs.