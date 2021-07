Motorradfahrer erfasst Moped: Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Schwabhausen

Schwabhausen. Bei Schwabhausen kam es zu einem Unfall zwischen einem Motorrad- und einem Mopedfahrer. Beide Männer wurden schwer verletzt.

Bei einem Unfall im Landkreis Gotha wurden am Donnerstag zwei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag informierte, kollidierten auf der Straße zwischen Wechmar und Schwabhausen ein Motorrad- und ein Mopedfahrer miteinander. zusammen. Beide Zweiradfahrer seien in Richtung Schwabhausen unterwegs gewesen, als ein 73-Jährige auf seiner Schwalbe nach links abbog und es zum Zusammenstoß mit einem 23-Jährigen auf seinem Motorrad kam.

Beide Männer stürzten und verletzten sich schwer. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an, hieß es von der Polizei.