Nach einem Unfall in Gotha wurde ein schwer verletzter Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Motorradfahrer fährt in Gotha in Traktor und wird schwer verletzt

Gotha. Ein 42-jähriger Motorradfahrer wollte in Gotha überholen. Dabei raste er in einen Traktor und verletzte sich schwer.

Am Montagnachmittag kam es auf der Gleichenstraße in Gotha zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und Traktor. Der 42-Jähriger war laut Polizei in Richtung Weimarer Straße unterwegs. Er überholte mehrere Fahrzeuge. Währenddessen bog laut Polizei ein 26-Jähriger mit seinem Traktor nach links ab.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der Motorradfahrer schwer verletzte. Er musste laut Polizei in ein Krankenhaus gefahren werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro, so die Polizei. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.

