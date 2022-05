Motorradfahrer im Kreis Gotha von Caddy erfasst, heruntergeschleudert und verletzt

Gräfentonna. Bei einem Unfall ist im Landkreis Gotha ein Motorradfahrer angefahren und verletzt worden. Nach der Blutentnahme kommen auf den Autofahrer noch weitere Folgen zu.

Am Samstagabend ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Gräfentonna im Landkreis Gotha verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 18 Uhr in der Langensalzaer Straße (B176). Dabei wurde ein 66-jähriger Motorradfahrer beim Einbiegen in eine Grundstückseinfahrt von einem von hinten herannahenden VW Caddy übersehen und angefahren.

Der 66-Jährige wurde durch den Aufprall von seinem Motorrad geschleudert und dabei leicht verletzt. Das Motorrad wurde derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Im Rahmen der Unfallaufnahme sei bei dem 36-jährigen Autofahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,74 Promille festgestellt worden. Daraufhin wurde der VW-Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

Der Führerschein des 36-Jährigen wurde noch vor Ort sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die B176 war zwischenzeitlich voll gesperrt.

