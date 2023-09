Der 39-Jährige konnte weitere Verletzungen verhindern, in dem er von seinem Fahrzeug sprang. (Symbolfoto)

Motorradfahrer in Gotha stürzt und verletzt sich dabei

Gotha. Ein 39-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads geriet in Gotha in einer Kurve ins Schleudern, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und sprang von seinem Fahrzeug.

Im Bereich Humboldtstraße/Waltershäuser Straße ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 39-Jähriger leicht verletzte. Dieser kam zuvor mit seinem Kleinkraftrad in einer dort befindlichen Kurve ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn.

In der weiteren Folge rutschte das Kleinkraftrad unter einen VW, der auf der Gegenfahrbahn fuhr. Der 39-Jährige konnte vorher von seinem Fahrzeug abspringen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Dabei verletzte er sich leicht. Ein bei dem 39 Jahre alten Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

