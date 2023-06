Motorradfahrer prallt gegen Stromkasten: Mann bei Unfall im Landkreis Gotha schwer verletzt

Waltershausen In Waltershausen ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann hatte keinen Führerschein. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Ein Motorradfahrer ist in Waltershausen im Landkreis Gotha gegen einen Stromkasten gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 27-Jährige fuhr am frühen Montagabend auf der L1026 vom Ortsteil Schnepfenthal nach Wahlwinkel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen den Stromkasten. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Die Motocross-Maschine war den Angaben zufolge nicht versichert. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein. Die Polizei hatte den Verdacht, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Daher entnahm sie ihm auch Blut.

