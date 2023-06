Motorradfahrerin nach Unfall im Landkreis Gotha mit schwersten Verletzungen in Klinik geflogen

Dachwig. Nach einem Unfall auf der B176 ist im Landkreis Gotha eine junge Motorradfahrerin per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Dem Unglück war ein weiterer Unfall vorausgegangen.

Am Mittwochmorgen haben sich auf der B176 zwischen Döllstädt und Gräfentonna (Landkreis Gotha) zwei Unfälle ereignet, bei einem davon erlitt eine junge Motorradfahrerin schwerste Verletzungen. Wie die Polizei berichtete, war zunächst 19-jähriger VW-Fahrer mit seinem Golf in Richtung Dachwig gefahren und aus bisher ungeklärter Ursache gegen 9 Uhr nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Lkw eines 27 Jahre alten Fahrers. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand Sachschaden am VW, hieß es.

Durch den Unfall bildete sich jedoch ein Stau, an dessen Ende eine 45-Jährige mit ihrem VW Passat stand. Eine 18-jährige Motorradfahrerin, die mit ihrer BMW auf der B176 von Dachwig in Richtung Döllstädt fuhr, übersah offenbar das Stauende und krachte auf den stehenden VW Passat. Durch Wucht des Zusammenstoßes wurde die Motorradfahrerin über das Autodach geschleudert und blieb dann auf dem Boden liegen. Dabei zog sich die 18-Jährige schwerste Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Bundesstraße 176 war zeitweise voll gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.