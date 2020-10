Im Saal des Freizeitzentrums Gleis3eck geht es am 12. November um Georgien.

Waltershausen. Freizeitzentrum Gleis3eck lädt am 12. November dazu ein.

Mulitvisionsvortrag über Georgien in Waltershausen

Am Donnerstag, dem 12. November, findet im Bürgersaal des Gleis3Ecks in Waltershausen ein Multivisionsvortrag von Ralf Schwan über Georgien statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr, kündigt Sebastian Spelda, Leiter des Freizeitzentrums, an. „Georgien ist alte Kulturen, herzliche Gastfreundschaft und grandiose Bergwelt“, sagt der Referent.