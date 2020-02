Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Multivisionsshow in Waltershausen: Südtirol und Dolomiten

Die Seiseralm zwischen Felsen und Bergen: Diese und weitere Naturschönheiten Südtirols und der Dolomiten zeigt Hartmut Krinitz am Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr im Gleisdreieck Waltershausen. Seine preisgekrönte Multivisionsshow rückt die Dolomiten neben palmengesäumte Promenaden, das einsame Leben der Bergbauern und pulsierende Metropolen, wie Bozen oder Meran. Karten gibt es im Vorverkauf im Ticketshop Thüringen, in der Stadt-Information Waltershausen, in der Tourist-Information Bad Tabarz und an der Eisbahnkasse im Gleisdreieck.