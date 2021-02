Mumien für die Ewigkeit

Das Reich der Pharaonen, deren ägyptische Bauwerke und vor allem die Mumien begeistern seit Jahrzehnten die Menschheit. Seit den Ausgrabungen im Tal der Könige, als Howard Carter die Grabkammer des Tutanchamun entdeckte, reißen die Geschichten um die Pharaonen nicht ab.

Forschung über Grabbeigaben und Untersuchungen von Mumien spielen auch bei der Stiftung Schloss Friedenstein eine große Rolle. Gegenwärtig bereitet die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Ägyptensammlung im Schlossmuseum eine Sonderausstellung über Freimaurer und Illuminaten vor, die im Herzoglichen Museum zu sehen sein soll. Zwar war sie für dieses Jahr angesetzt, aber coronabedingt ist eine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen worden.

Das Thema Ägypten soll dabei neu beleuchtet werden, schließlich haben sich die Freimaurer intensiv mit der Orientalistik beschäftigt. Zwei Mumien aus der Sammlung, nämlich Tjen-Tjen und Nes-pa-aa werden dabei präsentiert.

Letztere Mumie, das heißt der reich verzierte Sarg, soll in diesem Jahr in einer Berliner Werkstatt aufwendig restauriert werden. Ist das erfolgt, dann kann die Gothaer ägyptische Sammlung der Öffentlichkeit den nächsten Erfolg präsentieren. Bis dahin schlummert die Mumie in einem Klimaschrank des Perthesforums.