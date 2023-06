Mundharmonika-Konzert in Friedrichroda

Friedrichroda. Grundschule feiert ihren Namensgeber und ihr 30-jähriges Bestehen am Samstag im Kurpark.

30 Jahre Buschmannschule und 30 Jahre Mundharmonika an der Buschmannschule werden am Samstag, dem 17. Juni, ab 14 Uhr im Kurpark Friedrichroda mit vielen musikalischen Gästen und Freunden aus der Region zum Buschmann-Geburtstag gefeiert. Das kündigt Annette Bürckenmeyer, die Leiterin der Grundschule „Friedrich Buschmann“ Friedrichroda, an. Auch ehemalige Schüler würden zu dem insgesamt zweistündigen Programm beitragen. Eis, Kaffee und Getränke werde der Förderverein zu Gunsten der musikalischen Arbeit an der Schule anbieten.

Die Pädagogen der Friedrichrodaer Grundschule widmen sich seit 30 Jahren der musikalischen Ausbildung im Sinne ihres Namenspatrons. Die Mundharmonika wird im Musikunterricht eingebunden, die Kinder lernen das Instrument. Christian Friedrich Ludwig Buschmann wurde am 17. Juni 1805 in Friedrichroda geboren und starb am 1. Oktober 1864 in Hamburg. Er gilt als Erfinder der Mundharmonika. Heute erinnern in Friedrichroda der Name der Grundschule, eine Straße und ein Brunnen an diesen Mann.

Der Eintritt zum Konzert am 17. Juni, 14 Uhr, im Kurpark Friedrichroda ist frei.