Das Johannisbergmuseum ist das Heimatmuseum in Altenbergen und lädt am 3. Dezember ab 19 Uhr zu einer Museumsnacht ein.

Museumsnacht in Altenbergen

Altenbergen. 19 Uhr beginnt die neue Veranstaltung am 3. Dezember im Johannisbergmuseum.

Am Samstag, dem 3. Dezember, heißt es ab 19 Uhr „Nachts im Museum“. Zu dieser Veranstaltung lädt der Heimat- und Geschichtsverein Catterfeld/Altenbergen ein. Vereinsmitglieder und die Lesefee hätten für Kinder, Eltern und andere Junggebliebene Unterhaltsames vorbereitet. Es ist der erste Versuch einer solchen Museumsnacht. „Wir wollten in der Vorweihnachtszeit mal etwas Neues ausprobieren und hoffen auf gute Resonanz“, so Vereinsvorsitzende Sabine Marx.