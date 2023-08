Musik der Reformation und gerettete Noten

Neudietendorf. Zu den diesjährigen Thüringer Adjuvantentagen wird in Neudietendorf, Wandersleben und Apfelstädt Wanderausstellung gezeigt- Ein weitere folgt zur Restaurierung des alten Dietendorfer Adjuvantenschatzes

Am Freitag, 25. August, wird eine Ausstellung zu den 14. Thüringer Adjuvantentagen eröffnet. Die Wanderausstellung „Ein Geschenk des Himmels. Die Reformation und ihre Musik in Thüringen“ mit Texten und Bildern zum Musikleben in früheren Jahrhunderten wird aufgeteilt auf verschiedene Orte: in Neudietendorf Bahnhof und Edeka, in Apfelstädt Bürgerhaus und Pfarrhof und in Wandersleben tegut und Pfarrhof. Die Eröffnung beginnt 10 Uhr am Bahnhof stellvertretend für alle Orte durch Ausstellungskurator Christoph Meixner vom Thüringischen Landesmusikarchiv Weimar. Am 1. September folgt in Neudietendorf in der Johannis-Kirche eine Ausstellung mit dem Motto „Die Noten sind gerettet! Zur Restaurierung des alten Dietendorfer Adjuvantenschatzes“.

Grundlage sind Notenfunde aus dem 17. Jahrhundert, die restauriert wurden. Die Besichtigung der Ausstellungen ist jeweils zu den normalen Öffnungszeiten beziehungsweise bei Gottesdiensten und Veranstaltungen möglich.

Die Adjuvantentage werden von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. September, in Neudietendorf, Apfelstädt und Wandersleben ausgerichtet. Gemeinsam mit dem Landesmusikarchiv, dem Verein Academia Musicalis Thuringae und der Musikhochschule Weimar gestalten die Kirchengemeinden ein buntes Programm, um auf das reiche musikalische Erbe aus der jahrhundertealten Tradition protestantischer Kirchenmusik in Thüringen hinzuweisen.

Hintergrund ist die europaweit wohl einzigartige reiche Musikkultur auf den Thüringer Dörfern des 16. bis 18. Jahrhunderts. Bauern und Handwerker halfen (= lat. adjuvare) an Sonntagen dem Kantor bei der musikalischen Ausschmückung der Gottesdienste. Es bildeten sich mit der Zeit die sogenannten Adjuvantenchöre, aus denen die heutigen Gemeinde- und Kirchenchöre hervorgegangen sind.