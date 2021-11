Musik einer unerhörten Komponistin

Wandersleben. Ensemble für Alte Musik Cantus Thuringia & Capella treten in Wandersleben auf

Komponistinnen im 21. Jahrhundert sind immer noch selten. Aber im 16. Jahrhundert – unerhörtheit. Und doch gab es sie und ihre Werke sind aufgrund glücklicher Umstände sogar erhalten geblieben. So wie vom „Wunderkind“ Vittoria Aleotti, welche anfänglich beim Musikunterricht ihrer Schwester heimlich lauschte, um sie kurze Zeit später in allen Punkten zu übertreffen, sei es im Cembalospiel, der Musiktheorie oder der Komposition. Dieses einzigartige Talent blieb nicht unentdeckt, so bekam sie kurze Zeit später bei einem der glänzendsten Komponisten am Hof in Ferrara Unterricht und bereits im Alter von 18 Jahren ging ihre Madrigalsammlung „Ghirlanda de Madrigali“ auf Betreiben ihres Vaters in den Druck.

Das Ensemble für Alte Musik Cantus Thuringia & Capella unter Leitung von Christoph Dittmar nimmt sich nun diesem Werk an. In intimer Besetzung – vier Sänger und Laute – musizieren sie die facettenreichen Werke, allesamt Liebesgedichte berühmter italienischer Poeten zur Zeit um 1560. Dem gegenüber stehen vier Instrumentalisten – zwei Blockflöten, Gambe und Laute –, welche das Programm um berühmte Zeitgenossen Aleottis erweitern.

Zu erleben im Konzert am Samstag, 6. November, 15 Uhr, in der Petri-Kirche Wandersleben.