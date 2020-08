Musik in der Stadt und auf dem Heuberg

Im Heilklimatischen Kurort Friedrichroda gibt es an den kommenden Tagen ein buntes musikalisches Programm. Am Donnerstag, 20. August, ab 20 Uhr, läuft laut Ankündigung im überdachten Biergarten des Brauhaus wieder das Sommerkino. Das Angebot wird vom Verein „Wirstadt“ Friedrichroda organisiert. Der Name des Films werde erst am Aufführungstag bekanntgegeben, so der Veranstalter. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.

Die Eröffnung des musikalischen Wochenendes übernehmen am Samstagabend, 22. August, 18 Uhr, die Waltershäuser Stadtmusikanten Christiane und Band im Musikpavillon im Kurpark Friedrichroda. Der Eintritt ist auch für diese Veranstaltung frei, teilt die Kurverwaltung mit. „Wirstadt“ übernimmt an diesem Abend die gastronomische Versorgung.

Am gleichen Abend, ab 20 Uhr, wird im Biergarten des Brauhauses wieder Livemusik geboten. Zu Gast ist die Gruppe Crayfish, eine Coverband der australischen Rocker AC/DC. Eintritt im Vorverkauf kostet 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.

Auch am Sonntag, 23. August, gibt es von 13.30 bis 16 Uhr wieder Musik am Heuberghaus. Die Polars aus Gotha spielen Rock der 50er- bis 80er-Jahre im Originalsound. Der Eintritt ist frei.

Nähere Informationen: www.friedrichroda.de