Musik mit viel Schlagwerk in Gotha

Gotha. Verein „Art der Stadt“ Gotha richtet dreitägige Rhythmus-Session aus.

Eine Rhythmus-Session richten Trommel- und Percussion-Spieler des Vereins „Art der Stadt“ aus. Am Dienstag, 3., am Mittwoch, 4., und am Donnerstag, 5. August sind dazu junge Musikanten und Junggebliebene auf dem Gelände des Vereins der Bretterbude in der Schillerstraße 37 willkommen, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Für die Musiksause sind keine Voranmeldung und keine Vorkenntnisse nötig. Die Teilnahme sei kostenfrei, der Verein freue sich aber über eine Spende, teilen die Veranstalter mit. Es sollten Instrumente mitgebracht werden.

Die offene Rhythmus-Session ist Teil des Projektes „Lebendige Zukunft – wahrnehmen, bewegen, gestalten – in Gegenseitigkeit“. Auch auf dem Gelände der Bretterbude werde coronabedingt auf den Mindestabstand geachtet, heißt es in der Mitteilung des Vereins „Art der Stadt“.

www.artderstadt.de