Musikalische Sphärenklänge im Hotel „Der Lindenhof“ in Gotha

Gotha. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach führt die Tradition der Kaffee- und Kuchenkonzerte fort.

Seit 26 Jahren besteht die Tradition der Kaffee- und Kuchenkonzerte im Gothaer Hotel „Der Lindenhof“, die von der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach gestaltet werden. In seiner Begrüßung freute sich Direktor Olaf Seibicke, dass diese beliebte Konzertreihe nach dreijähriger Pause endlich wieder stattfinden konnte.

In munterem Wechsel folgten unter der Leitung von Russell Harris stimmungsvolle Werke, die vom Publikum im ausverkauften Saal mit starkem Beifall bedacht wurden. Den schneidigen Auftakt bildete die Ouvertüre zur Oper „Die Welt auf dem Monde“ von Joseph Haydn, gefolgt von der herrlichen „Morgenstimmung“ aus der Peer Gynt Suite Nr. 3 von Edvard Grieg.

Klarinettistin Anna Erchinger glänzt bei Solo

Unterschiedlichste tänzerische Elemente enthielt die Ouvertüre zur Operette „Frau Luna“, in der bereits die Ohrwürmer dieses Werks anklangen. Von Antonín Dvořák war eine markante Polka aus seiner „Tschechischen Suite“ zu hören. Beschwingt ging es weiter mit dem Walzer „Sphärenklänge“ von Josef Strauß und dem ruhig fließenden „Air“ aus Johann Sebastian Bachs Orchestersuite Nr. 3, in der Bearbeitung von Leopold Stokowski.

In George Gershwins „Walking the Dog“ aus dem Film „Shall We Dance“ glänzte Soloklarinettistin Anna Erchinger, bevor mit großem Orchesterklang abschließend die Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“ erklang, bei der die Zuhörer den berühmten „Can Can“ mit klatschten. Als Zugabe spielte die Thüringen-Philharmonie noch in modernem Sound „Singin’ in the Rain“ von Nacio Hero Brown aus dem gleichnamigen Film.