Musikalischer Vortrag in Gotha über Sergej Rachmaninow

Gotha. Elena Metelskaya (Klavier) und Martin Müller-Weiffenbach (Cello) stellen in Gotha das Leben und Werk des russischen Komponisten Sergej Rachmaninow vor.

Ein musikalischer Vortrag in Gotha will Leben und Werk von Sergej Rachmaninow näherbringen. Am 1. April feierte die Musikwelt seinen 150. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums stellen Elena Metelskaya (Klavier) und Martin Müller-Weiffenbach (Cello) am Mittwoch, 12. April, 10 Uhr, im Löfflerhaus, Margarethenstraße 2-4, sein Schaffen vor. Rachmaninow galt als einer der größten Pianisten seiner Zeit und war ein herausragender Komponist. Seine Werke zeigen fantasievolle Melodik, üppige Klänge und eine von der Romantik geprägte Musiksprache. Sein Leben hingegen war geprägt von Selbstzweifeln und den großen politischen Umwälzungen seiner Zeit. Der Eintritt ist frei.