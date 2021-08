Musiksommer Gräfenhain: Von der Kunst der Variationen

Ansgar Schlei, Kantor und Organist am Willibrordi-Dom in Wesel, gestaltete sein Orgelkonzert in Gräfenhain überwiegend mit Variationswerken von Komponisten aus der Zeit Johann Sebastian Bachs.

Gräfenhain. Die Orgel in der Gräfenhainer Dreifaltigkeitskirche feiert in diesem Jahr ihr 290. Jubiläum. Ansgar Schlei zelebrierte den Zuhörern ihren Klang.

In diesem Jahr feiert die Orgel in der Gräfenhainer Dreifaltigkeitskirche ihren 290. Geburtstag. 1728 bis 1731 von dem Gothaer Orgelbauer Johann Christoph Thielemann errichtet, zählt sie zu den wenigen Instrumenten, die aus der Zeit Johann Sebastian Bachs (1685-1750) erhalten geblieben sind.

So kommt ihr die Ehre zu, bei den „Bachtagen Ohrdruf-Gotha“ am 26. August ein Konzert der Leipziger Johann-Sebastian-Bach-Stiftung präsentieren zu können. Für Jürgen Seeber vom Freundeskreis Thielemann-Orgel ist dies ein Zeichen besonderer Wertschätzung. Der Organist des Konzertes im Rahmen des Gräfenhainer Musiksommers am Sonntagnachmittag war Ansgar Schlei, Kantor am Willibrordi-Dom zu Wesel am Niederrhein. In seiner Einführung verwies er darauf, dass die Musik des Programms überwiegend von Komponisten stamme, die in Verbindung zu Bach standen. Und er machte darauf aufmerksam, dass fast alle der anzuspielenden Werke im Variationsstil gehalten seien.

Dies realisierte er durch fein abgestimmte, höchst unterschiedliche Registrierung, durch die er farbenreiche Variationswerke in den Kirchenraum malte. Als besonderes „Markenzeichen“ zelebrierte Schlei am Ende eines jeden Stückes lang ausgehaltene Schlussakkorde, die jedem Zuhörer ein Innehalten ermöglichten.

Am Beginn stand von Bach die Choralbearbeitung zu „Komm, Heiliger Geist“ BWV 651, in der die filigranen Noten über dem Choral als „Schweben des Heiligen Geistes“ (Ansgar Schlei) verstanden werden konnten. Eine schlichte Melodie kennzeichnete die „Ciacona G-Dur“ von Johann Bernhard Bach (1676-1749), die auf ansprechende Weise von zart-zurückhaltend bis kraftvoll-majestätisch variiert wurde. In „Ballo del granduca“ von Jan Pieterzoon Sweelinck (1562-1621) kostete der Organist alle Spielmöglichkeiten der Thielemann-Orgel aus, wie im Choral „Vater unser im Himmelreich“ von Samuel Scheidt (1587-1654), den der Sweelinck-Schüler Heinrich Scheidemann (1595-1663) zu vier Variationssätzen verarbeitete.

Ein „Praeludium septium“ von Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746) gestaltete Schlei in mehreren Variationen, bevor er von Johann Pachelbel (1653-1706) eine „Ciacona D-Dur“ erklingen ließ. Dieterich Buxtehude (1637-1707) beendete mit der „Toccata in F“ das Programm. Am Ende bedankte sich Schlei mit der „Fantasie F-Dur“ von Johann Ludwig Krebs (1713-1780).

Nächstes Konzert in Gräfenhain: Donnerstag, 26. August, um 20 Uhr, Orgelkonzert mit Sebastian Heindl im Rahmen des Bachfestes Ohrdruf-Gotha.