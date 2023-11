„Mutter Beimer“ in Gotha

Gotha. Die Schauspielerin erzählt mit Oberbürgermeister Knut Kreuch weihnachtliche Geschichten. Karten für den Abend gibt es in der Touristinformation.

Die auch für ihre Rolle als „Mutter Beimer“ in der Lindenstraße bekannte Schauspielerin Marie-Luise Marjan kommt nach Gotha. Wie das Rathaus mitteilt, wird die 83-Jährige am Mittwoch, 13. Dezember, um 19 Uhr im Historischen Saal des Landschaftshauses am Schlossberg mit Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) weihnachtliche Geschichten erzählen. Karten zum Preis von 20 Euro sind bei der Tourist-Information erhältlich.