Myconius-Empfang in Gotha am 25. Oktober

Am 25. Oktober möchte die Stadt Gotha ihren diesjährigen Myconius-Empfang in der Stadthalle nachholen, der im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie und der damaligen Kontaktbeschränkungen abgesagt werden musste. Das kündigte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) in seinem Informationsbericht zur Stadtratssitzung an. Am 25. Oktober soll auch der diesjährige Preisträger der Myconius-Medaille, Horst Gröner, die Auszeichnung erhalten. Er wird als Gründungsmitglied und Vorsitzender des Fördervereins Deutsches Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi, für sein Engagement im Kammerchor Cantabile, in der evangelischen Kirchgemeinde der Stadt Gotha sowie seiner langjährigen Mitarbeit im Vorstand der Freunde und Förderer der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach geehrt.