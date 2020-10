Gotha. Die Stadt Gotha hat ihren Myconiusempfang am 25. Oktober aufgrund der steigenden Coronafälle abgesagt.

Der geplante Myconiusempfang am Sonntag, 25. Oktober, in der Gothaer Stadthalle muss aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens abgesagt werden. Das teilte am Donnerstag Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) mit.