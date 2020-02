Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nabio statt Obazda

Haben Sie Victoria gut überstanden? Die Rede ist von dem Sturmtief, sozusagen der kleinen Schwester von Sabine. Ich hatte gehofft, das meine Namensvetterin nicht allzu viele Bäume entwurzelt, denn ich war am Wochenende auf den ICE angewiesen.

Der Schnellzug hat mich tatsächlich pünktlich nach München und wieder zurück gebracht. In Bayern stand der Überraschungsbesuch bei einer Freundin an, die Geburtstag hatte. Der heimlichen Einladung waren einige Freunde von weiter her gefolgt und so war daraus ein Klassentreffen ehemaliger Kommilitoninnen geworden.

„Was gibt’s Neues“ war die häufig gestellte Frage. Wenn ich es im Nachhinein bedenke, waren die Antworten recht einmütig: „Ich bin jetzt Veganerin.“ Der Lebenswandel kam nicht immer als Neujahrsvorsatz, sagten sie, sondern als wohlüberlegte Entscheidung. Massentierhaltung, Klimawandel, Plastikflut – meine Kommilitoninnen sehen die Antwort darauf in ihrem Konsumverhalten. Deswegen sind Tierprodukte nun Tabu.

Also saßen wir am Frühstückstisch mit Brezeln, aber ohne Obazda, den bayrischen Käseaufstrich. Was soll nun drauf auf das Laugengebäck? Die Antwort kommt aus Gierstädt. Der dort produzierte Aufstrich von Nabio ist nämlich rein pflanzlich und hatte es ganz zufällig auf den Frühstückstisch meiner Freundin geschafft.