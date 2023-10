Von der Insolvenz des Konzerns ist auch der Markt in Gotha West betroffen.

Gotha. Die Kette wurde in den vergangenen Jahren mehrfach verkauft. Auch die Filiale in Gotha West war davon betroffen.

Die Real GmbH hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Davon betroffen ist auch der Mein-Real-Markt in der Gothaer Schubertstraße. Wie das Unternehmen mitteilte, werde es das Insolvenzverfahren ermöglichen, „den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Verhandlungen mit Wettbewerbern über die mögliche Übernahme von Standorten zu führen.“

Die Geschäftsführung werde alle Anstrengungen zur Restrukturierung gemeinsam mit einem Sachwalter unternehmen, mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Bei diesem Vorhaben erhält die Real GmbH Unterstützung durch die Rewe Gruppe.

Geschäfte sollen wie gewohnt fortgeführt werden

2020 waren 276 Real-Märkte von der Metro AG in die SCP Gruppe übergegangen. Den Angaben zufolge, wurden bis Juni 2022 160 Standorte von Kaufland, Globus, Edeka und Rewe übernommen. In einem ordentlichen Bieterverfahren habe die SCP Gruppe zudem 62 Filialen an das Family Office der Unternehmerfamilie Tischendorf abgegeben. Im Mai dieses Jahres kaufte die SCP Gruppe die Märkte wegen der kritischen wirtschaftlichen Verfassung der Real GmbH wieder zurück.

Laut dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Real GmbH, Bojan Luncer, hat das Unternehmen alle Anstrengungen darauf ausgerichtet, es mit einem tragfähigen Konzept zurück auf die Erfolgsspur zu bringen. Trotz rascher Eingriffe war es jedoch nicht möglich, den Konzern wieder auf Kurs zu bringen. Von dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erhofft sich Luncer „eine neue Chance zur Fortführung des Geschäftsbetriebs“.

Wie es um den Gothaer Markt bestellt ist und wie viele Angestellte betroffen sind, wollte das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion nicht beantworten. Die Geschäfte sollen bis auf Weiteres wie gewohnt fortgeführt werden. In den 62 betroffenen Filialen arbeiten rund 5000 Menschen.