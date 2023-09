Das Skelett des „Herrn von Boilstädt“ ist auch per Computertomographie in der Helios-Klinik Gotha untersucht worden. (Archiv)

Nach Skelettfund: Einblicke in die Welt des „Herrn von Boilstädt“

Gotha. Zehn Jahre nach dem Fund des Skelettes aus dem 6. Jahrhundert liegen Ergebnisse der Ausgrabung vor. Sie ermöglichen tiefe Einblicke in die damalige Zeit.

Der nächste Vortragsabend zur Gothaer Stadtgeschichte findet am Dienstag, 26. September, um 18 Uhr im Historischen Rathaus statt. Christian Tannhäuser vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie stellt die neuesten Erkenntnisse zur Vorgeschichte des Gothaer Raumes vor, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Ausgangspunkt des Vortrags ist das 2013 an der Ortsumfahrung Gotha-Sundhausen in einem 17 Tonnen schweren Erdblock geborgene Grab aus dem 6. Jahrhundert. Das Skelett darin wurde aufgrund der reichen Grabausstattung in der Presse unter dem Namen der „Herr von Boilstädt“ bekannt.

Nach nunmehr fast zehn Jahren intensiver Forschung liegen die Ergebnisse der Ausgrabungen sowie der damit verbundenen vielfältigen historischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen vor. Sie werden in dem Vortrag ausführlich präsentiert und in den Kontext aktueller archäologischer Forschungsfragen gestellt.

Die Zusammenschau aller Ergebnisse, wozu auch umfangreiche genetische Analysen gehören, ermöglicht einen tiefen Einblick in die Lebenswelt einer dörflichen Bevölkerung am Ende des merowingerzeitlichen Thüringer Königreiches, die weit differenzierter war, als dies bisher angenommen wurde.