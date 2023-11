Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Rollstuhlreden, Podiumsrunde, Nachtflohmarkt und vieles mehr werden diese Woche im Kreis Gotha ausgerichtet.

Andachten zur Friedensdekade

Zu Andachten zur Friedensdekade laden Kirchgemeinden im Kreis Gotha ein. Bis Mittwoch, 22. November, werden zum Beispiel in der Kirche Ingersleben täglich, 18 Uhr, Andachten angeboten. In der Margarethenkirche Gotha beginnen die Andachten 12 Uhr, bis Dienstag, 21. November, montags bis freitags. Das Motto der Friedensdekade 2023 lautet „sicher nicht – oder?“. Es wurde vergangenes Jahr vom Gesprächsforum der Ökumenischen Friedensdekade angesichts von Kriegen, der Folgen des Klimawandels, von Pandemie- und Inflationserfahrungen gefunden.

Podiumsrunde im Kulturhaus

Über die Wärmewende wird am Mittwoch, 15. November, ab 19 Uhr im Kulturhaus Gotha gesprochen. Zur Podiumsrunde im „Fundament“ des Vereins Art der Stadt werden Dirk Gabriel (Stadtwerk Gotha), Claudia Kreft (Verbraucherzentrale) und Kersten Roselt (Energie-Werke-Stadt) erwartet. Die anstehende Transformation solle mit dem Gebäudeenergiegesetz und kommunaler Wärmeplanung für Mieter, Vermieter und Eigenheimbesitzer betrachtet werden, so Moderator Dietrich Wohlfarth (Freie Wähler).

Nachtflohmarkt in der Stadthalle

Am Samstag, 18. November, öffnen sich die Türen der Stadthalle Gotha für einen Nachtflohmarkt. Von 16 bis 18 Uhr lässt sich in Altem und Antikem stöbern. Sammlerartikel und Trödel sollen angeboten werden, kündigt Veranstalter Ronald Mörstedt an. Der Eintritt kostet drei Euro, für Kinder von sechs bis 14 Jahren einen Euro.

Rollstuhlrede mit „Heinzi“

Die Reihe der Rollstuhlreden wird am Freitag, 17. November, 19 Uhr in der Augustinerkirche Gotha fortgesetzt. Diesmal wird Ralph-Uwe Heinz, genannt „Heinzi“, erwartet. Der Stadtführer und Moderator von Märkten und Umzügen wird von einem „Lieblingsmenschen“ mit Behinderung erzählen. Die Kirchgemeinde hat die „Reden“ initiiert, um für Spenden zum Bau eines behindertengerechten Zugangs zur Kirche zu werben.

„Freitag ab eins“ mit Landrat Eckert

Am Freitag, 1. Dezember, bietet Landrat Onno Eckert (SPD) eine Bürgersprechstunde im Landratsamt an. Bürger, die mit dem Landrat ins Gespräch kommen wollen, haben von 13 bis 14.30 Uhr im Raum 208 des Landratsamtes dazu die Gelegenheit. Um Voranmeldung unter Telefon: 03621/214287 oder per E-Mail an buergeranliegen@kreis-gth.de wird gebeten.