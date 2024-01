Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Der Campingplatz Drei Gleichen in Mühlberg ist bei den Nutzern durch seine grünen Oasen sehr beliebt. Das brachte ihm auch einen Top-Platz unter den beleibtesten Campingplätzen in Europa ein.

Kreis Gotha Bundeswehr übt in den Nachtstunden, Mühlberger Campingplatz zählt zu den beliebtesten in Europa, Treffen des Gewerbevereins, Bürgerdialog der Zukunftsschmiede, AfD stellt Kandidaten für Landtagswahl auf

Bundeswehr übt in den Nachtstunden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 10. auf den 11. Januar, sind 50 Soldatinnen und Soldaten der Gothaer Friedensteinkaserne im Landkreis Gotha unterwegs. Sie üben das Orientieren im Gelände mit und ohne Hilfsmittel bei Tag und Nacht und werden von sechs Radfahrzeugen begleitet. Teutleben, Aspach, Trügleben, Gotha (West), Petriroda, Wipperoda, Gospiteroda und Wahlwinkel bilden die Grenzen des Übungsraumes. Voraussichtliche Ballungsräume sind die Regionen um den Boxberg und Alsberg, Großer Berlach und Pfaffenberg.

Die Soldaten marschieren im Einzel- und paarweisen Marsch vom jeweiligen Startpunkt über einzelne Stationen mittels Karte und Kompass zum Zielpunkt.





Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich von Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Für Rück- oder Anfragen von Bürgern stehen die Gemeinden, das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst unter Telefon: 03621 214530 oder das Landeskommando Thüringen unter Telefon: 0361 4321776 oder -1775 zur Verfügung.





Zur Schadensregulierung bei entstandenen Übungsschäden wenden sich Betroffene an das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr – Kompetenzzentrum Baumanagement Strausberg, Referat K 4, Prötzeler Chaussee 25 in 15344 Strausberg oder unter Telefon: 03341 583141, E-Mail: BAIUDBwKompZBauMgmtSRBK4@bundeswehr.org. red

Treffen des Gewerbevereins

Der Gewerbeverein Waltershausen kommt am Donnerstag, 11. Januar, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Bauernstübchen. Vereinsvorstzender Christian Döbel zieht zu Beginn der Versammlung einen Rückblick auf das vergangenen Jahr, bevor er einen Ausblick auf die neuen Aktivitäten des Gewerbevereins gibt.

So soll in diesem Jahr ein Popup-Store in Waltershausen eröffnet werden. Zudem wollen die Mitglieder des Gewerbevereins die geplante Waltershäuser Fußballnacht am 13. Januar unterstützen. Des Weiteren steht auf der Agenda der Stand zur Planung der Ausbildungsbörse in der Puppenstadt an sowie die Schaffung von Möglichkeiten von BSO-Tagen an der Regelschule. red

Bürgerdialog der Zukunftsschmiede

Zu einem Bürgerdialog lädt die Limus-Zukunftsschmiede Gotha interessierte Bürger ein. Unter dem Motto „Zuhören & Reden“ geht es am Mittwoch, 10. Januar, um 18 Uhr um das Thema „Was können wir loslassen, um unsere Ziele zu erreichen“.

Das Gespräch, welches von Bürgern für Bürger initiiert wird, soll zu einem offenen Austausch einladen. Moderiert wird es von Prozessbegleitern. Grundlage dafür sei ein Zuhören jenseits von Urteil und Bewertung. Gegenseitiges Verständnis und ein Perspektivwechsel wird möglich.

Die Limus-Zukunftsschmiede befindet sich in der Langensalzaer Straße 14 in Gotha. red

AfD stellt Kandidaten für Landtagswahl auf

Der AfD-Kreisverband Ilmkreis-Gotha will am 13. Januar seinen Kandidaten für den Wahlkreis Gotha I (WK 14) benennen. Dazu findet im Gasthaus „Zur Linde“ in Schwarzhausen eine Versammlung statt. Gewählt werden soll der Wahlkreisbewerber für die Landtagswahl im September diesen Jahres. Beginn ist um 12 Uhr, der Einlass zur Wahlveranstaltung ist bereits um 11.30 Uhr. red