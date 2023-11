Nachrichten für den Kreis Gotha

Das Johannisbergmuseum ist das Heimatmuseum in Altenbergen und veranstaltet am jeweils letzten Sonntag im Monat Museumsnachmittage. (Archiv)

Von klatschnassem Kuchen bis zu Erinnerungen an das Wunder von Wechmar.

Backen von klatschnassem Kuchen in Altenbergen

Der Verein für Heimatgeschichte und Archäologie St. Johannes Altenbergen/Catterfeld lädt zum nächsten Museumsnachmittag im Altenberger Johannisbergmuseum ein. Er findet am Sonntag, dem 26. November, von 14 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt kostet ab 16 Jahr zwei Euro. Thema ist das Backen von sogenanntem „klatschnassem“ Kuchen, der typisch für die ländliche Gegend ist. Die aus der Stadt kommenden Urlauber nannten ihn Dorfkuchen, was als eine Art Markenzeichen galt.

Früher gab es diesen Kuchen – gebacken mit reichlich eingewecktem Obst aus dem eigenen Garten und Rahm von der eigenen Kuh – nicht jede Woche, sondern hauptsächlich zu bedeutenden Feierlichkeiten wie beispielsweise zur Kirchweih, zu Hochzeiten, Taufen oder Konfirmation. Dann wurde mit kostbaren Zutaten nicht gespart, obwohl ansonsten Schmalhans regierte.

Gabi Breit aus Altenbergen leitet das Backen am Sonntag an. „Sie versteht es auch heute noch, die saftigen Obstkuchen nach alter Weise zu backen“, informiert Vereinsvorsitzende Sabine Marx.

Erinnerung an das Wunder von Wechmar

An den ersten Ehrenbürger der Gemeinde und Ehrenmitglied des Wechmarer Heimatvereins, Rüdiger Freiherr von Wechmar, erinnert der Heimatverein mit einer Lesung anlässlich seines 100. Geburtstages am 23. November um 19 Uhr im Landhaus Studnitz aus dem Buch „Wunder von Wechmar“. Es liest Knut Kreuch. Der Eintritt ist frei.

Rüdiger Freiherr von Wechmar selbst hat es oft als Wunder bezeichnet, dass es den Wechmarern gelungen ist, das Landhaus Studnitz zu erhalten. Wegen dieses Hauses wurde der in München lebende Botschafter 1988 angeschrieben und gebeten, dem Stammort seiner Familie zu helfen bei der Restaurierung. Er tat es, ab 1989 hat er die Weichen gestellt, um den Verfall zu stoppen und hat sich fast jedes Jahr selbst vom Baufortschritt überzeugt.

Rüdiger Freiherr von Wechmar, Kind einer seit dem 12. Jahrhundert nachgewiesenen Adelsfamilie, war Regierungssprecher von Willy Brandt, erster deutscher Präsident der UN-Vollversammlung und Botschafter in Rom und London sowie Abgeordneter des Europäischen Parlaments – sozusagen einer der besten deutschen Spitzendiplomaten. 2007 ist er in München verstorben.

Tag der offenen Tür bei GoBi Gotha zu Ausbildung in medizinischen Berufen

Am Freitag, dem 24. November, veranstaltet die GoBi, eine private medizinische Berufsfachschule in Gotha, einen Tag der offenen Tür. Dieser findet von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr im zweiten und dritten Obergeschoss der Bürgeraue 2 (über dem Kaufland) statt, informiert die Bildungseinrichtung. An dem Nachmittag haben interessierte Schüler und Eltern die Möglichkeit, sich vor Ort über die angebotenen sozialen und medizinischen Berufe zu informieren. Dazu gehören Erzieher, Kinderpfleger, Masseur, medizinischer Bademeister, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Pflegefachmann und Pflegehelfer. Außerdem können sie mit Auszubildenden der GoBi in Kontakt kommen und mit den Lehrern der einzelnen Fachbereiche sprechen.

Weihnachtspäckchen für die Ukraine

Für Waisen- und Flüchtlingskinder, Kinder in Kriegsgebieten sowie Kinder aus bedürftigen Familien sammeln die Ukrainefreunde Gotha Weihnachtspäckchen. Sie werden Ende November per Sattelzug in die Ukraine gebracht. Die Päckchen können bis Freitag, den 24. November, im Weltladen in der Jüdenstraße abgegeben werden. Einen Tag später ist das auch in der Evangelischen Regelschule möglich, teilt der Verein mit.

Details: www.ukrainefreunde-gotha.de