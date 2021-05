Nachweis für Corona-Erkankungen im Landkreis Gotha

Gotha. Das Landratsamt hilft beim Erstellen eines Quarantänebescheids oder PCR-Befunds.

Das Landratsamt hilft beim Nachweis eines Quarantänebescheides oder Vorlage eines PCR-Befunds. Die Kreisbehörde verweist in dem Zusammenhang auf die gelockerten Corona-Regeln. Diese gelten seit dem 9. Mai für Menschen, die seit mindestens vierzehn Tagen den vollständigen Impfschutz gegen Covid-19 erhalten haben oder die in den letzten sechs Monaten von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Sie werden getesteten Personen gleichgestellt, ohne dass sie einen aktuellen Negativtest vorlegen müssen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Der vollständige Impfstatus lässt sich mit dem gelben Impfausweis oder Bescheinigungen der impfenden Stelle belegen. Später werde das auch durch den digitalen Impfpass möglich sein. Wer von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, kann dies mit seinem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage alt ist, und nicht länger als sechs Monate zurückliegt, dokumentieren. Alternativ wird für diesen Zeitraum auch der Quarantänebescheid des Gesundheitsamtes akzeptiert, den erkrankte Personen („…Sie gelten als Kranker i. S. d. § 2 Nr. 4 IfSG. …“) erhalten haben.

Wer seinen Quarantänebescheid oder den PCR-Befund nicht mehr zur Hand hat, kann sich an die Corona-Hotline des Landkreises 03621 214634 wenden oder per Mail an gesundheit@kreis-gth.de eine Kopie erbitten, teilt die Pressestelle mit.

