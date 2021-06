Nachwuchs bei Tschajas und Pampahasen im Gothaer Tierpark

Gotha. Im Tierpark Gotha herrscht große Freude über die flauschigen Jungtiere, da die Nachzucht als sehr schwer gilt.

Im Gothaer Tierpark herrscht große Freude über Jungtiere. Zum zweiten Mal ist eine Nachzucht bei den Tschajas geglückt. Seit 2014 sind Halsband-Wehrvögel auf dem Gelände.

Mara sind im Tierpark Gotha geboren Foto: Maja Neumann

„Unsere drei Jungtiere sind vor einem Monat geschlüpft. Wir sind mächtig stolz über diesen Zuchterfolg“, berichtet Anett Engelhardt, amtierende Leiterin des Tierparks. Die Nachzucht der Wehrvögel sei sehr schwer. Es sei auch in anderen zoologischen Einrichtungen bisher nur sehr selten gelungen, die Küken großzuziehen. Damit die in gelbe Daunenfedern gehüllten Küken die frische Luft in Ruhe genießen können, befinden sie sich mit ihren Eltern in einem separaten Bereich der Südamerika-Anlage bei den Capybaras (Wasserschweinen). Um die Aufzucht so wenig wie möglich zu stören, werden die Gräser in diesem Areal vorerst nicht gekürzt.

Am 11. Juni wurde bei der Mara-Familie ein Jungtier geboren. Die Maras, auch Große Pampahasen genannt, gehören neben den Wasserschweinen zu den größten lebenden Nagetieren und bewohnen die Graslandschaften und das Buschland Argentiniens – die sogenannte Pampa. Die Anlage im Tierpark Gotha teilen sich die Maras mit den Lamas und den Nandus, die ebenfalls aus Südamerika stammen.

Tierpark Gotha täglich 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet; www.tierpark-gotha.de