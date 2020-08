Gotha-Sundhausen. Autofahrer in Gotha müssen eine neue Sperrung ab 31. August beachten.

Nächste Etappe beim Bau in der Inselsbergstraße

Mit dem dritten Bauabschnitt soll am Montag, 31. August, in der Leinastraße und Inselsbergstraße in Sundhausen begonnen werden. Es wird hier seit geraumer Zeit gebaut. Grund dafür ist eine neue Kanal- und Trinkwasserleitung für diesen Bereich.

Bis zum 16. September soll die Inselsbergstraße (stadtauswärts, Fahrtrichtung rechts) auf Höhe der Einmündung der Straße zum Sportplatz halbseitig gesperrt werden. Daraus ergibt sich eine Vollsperrung des nördlichen Endes der Straße zum Sportplatz. Während dieser Zeit erfolgt die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in der Straße zum Sportplatz zwischen den Hausnummern 4 und 22.