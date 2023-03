Gotha. Familie, Weggefährten und Stadt Gotha nehmen mit Trauergottesdienst Abschied von Ehrenbürger Eckardt Hoffmann.

In einem bewegenden Trauergottesdienst in der Augustinerkirche Gotha haben am Mittwoch Angehörige, Freunde, Weggefährten von Eckardt Hoffmann Abschied genommen. Dort, wo er von 1977 als Pfarrer und Superintendent des Kirchenkreises Gotha 20 Jahre gewirkt und im Wendejahr 1989 die Türen für Friedensgebete geöffnet hatte.

Pfarrer Jochen Franz, der als Praktikant und Vikar, Freund und Musikant im Posaunenchor und in der Augustiner-Jazzband Eckard Hoffmann erlebt hat, trägt vor der Trauergemeinde eine Biografie vor, die Tobias Voigt, Enkel des Verstorbenen, verfasst hat. Eckardt Hoffmanns Lebensweg beginnt in Mihla, aufgewachsen im Pfarrhaus, im Widerstand gegen die Nazis und im Kirchenkampf.

„Gott loben, das gehörte für Eckardt Hoffman von Anfang an dazu“, sagt Pastorin Angela Fuhrmann in ihrer Predigt, ebenso seine Liebe zur Musik. Als Pfarrer habe er sein Leben in den Dienst der Gemeinde und ihrer Glieder gestellt, als Moderator dazu beigetragen, dass die Wende in Gotha gewaltfrei ablief. „Die frohe Botschaft der Nächstenliebe war sein Evangelium“, zitiert Franz aus der Biografie des Enkels.

Friedlich von Zwängen der Diktatur des Proletariats befreit

Dem ersten demokratischen Ehrenbürger Gothas die letzte Ehre zu erweisen, ist für Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) traurig, für die Stadt Gotha schmerzvoll. Kreuch spricht in seiner Ansprache der Witwe Gerda Hoffmann, Kindern, Enkeln, allen Angehörigen die Anteilnahme der Stadt aus. Er habe das große Glück gehabt, sagt Kreuch, dass Eckardt Hoffmann als ältestes Stadtratsmitglied ihm 2006 den Amtseid abgenommen hatte. Als Beispiel von Hoffmanns Wirken nennt er unter anderem die Einweihung der Versöhnungskirche, die Moderation der Demonstrationen auf dem Hauptmarkt und die Gründung des Gothaer Handglockenchors.

Er habe Kirchen geöffnet, um darin frei zu diskutieren. „So wie Josef Ritter von Gadolla im April 1945 die Stadt Gotha befreite und vor der Zerstörung durch Bomben bewahrte, so befreite Eckardt Hoffmann friedlich mit Gebeten und Demonstrationen die Stadt Gotha und ihre Bürger von den Zwängen der Diktatur des Proletariats“, sagt Kreuch und versichert: „Die Stadt Gotha wird das Andenken ihres ersten demokratischen Ehrenbürgers immer in Ehren bewahren.“

Eckardt Hoffmann ist nach einem erfüllten Leben im Alter von 88 Jahren am 7. März verstorben. Nach dem Trauergottesdienst ist er auf dem Hauptfriedhof Gotha bestattet worden.