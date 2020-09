Gotha. Bei einem Streit sind in Gotha in der Nacht zum Mittwoch mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben worden. Die Polizei stellte einen 22-Jährigen.

Nächtliche Schüsse in Gotha – Polizei stellt Tatverdächtigen

In der Nacht zum Mittwoch rückte die Polizei in Gotha nach mehreren Schüssen aus. Nach ersten Ermittlungen war zuvor ein 22 Jahre alter Mann mit einer Schreckschusswaffe und weiteren Personen in der Südstraße unterwegs gewesen und klingelte schließlich gegen 1 Uhr bei einem 23-Jährigen.

Als dieser zum Fenster herausschaute, sei es zum Streit gekommen, in dessen Verlauf der 22-Jährige mit der Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossen haben soll.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-jährige Tatverdächtige ermittelt und gestellt. Er stand laut Polizei offenbar unter Alkoholeinfluss.

Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu den genauen Tathintergründen dauern an.

