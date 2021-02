Nähe trotz Distanz

Am Sonntag ist Valentinstag. Von manchen, besonders natürlich verliebten Menschen, wird dieses Datum gern genutzt, um Blumen, Süßigkeiten oder eine handgeschriebene Grußkarte zu verschenken. Liest man ein bisschen über die Ursprünge dieser Bräuche, wird schnell klar: Einigkeit herrscht hier nicht. Verschiedene Heilige sind da im Spiel, später dann Dichter, die diesen Tag mit der Liebe in Verbindung gebracht haben, und auch die Blumen- und die Süßwarenindustrie spielen wohl eine gewisse Rolle.

Gerade dass der Valentinstag in den Augen einiger Menschen zu einem regelrechten Einkaufsfest geworden ist, schreckt viele ab. Aber besonders in diesem Jahr, in dem das Datum mit einer Viruspandemie zusammenfällt, kann der Valentinstag uns auch einen Anlass geben, an unsere Mitmenschen zu denken.

Zwar können wir sie eventuell nicht besuchen, nicht mit ihnen in ein Restaurant ausgehen, keine großen Feste mit ihnen feiern, aber wir können ihnen auch auf andere Weise zeigen, wie wichtig sie uns sind. Schreiben wir ihnen doch vielleicht mal wieder, ganz altmodisch, einen Brief oder eine Karte. Schicken wir ihnen ein Päckchen mit kleinen Aufmerksamkeiten oder telefonieren wir zumindest wieder einmal miteinander.

Entgegen einem leider recht verbreiteten Irrglauben schließen Nähe und Distanz einander in zwischenmenschlichen Beziehungen nämlich keineswegs aus. Man muss schon eine ganze Weile überlegen, bis einem jemand einfällt, der sich über eine freundliche Karte oder ein kleines Überraschungspaket nicht freuen würde. Denken wir dabei aber nicht nur an unsere Partnerin oder unseren Partner.

Denken wir auch an Freunde, denen es im Moment nicht gut geht, an ältere Menschen, die jetzt lange allein sein mussten, keinen Besuch empfangen konnten, und an Kinder, die ihren Geburtstag oder auch das Weihnachtsfest nur sehr eingeschränkt und auf ganz ungewohnte Weise feiern konnten. Mit ein bisschen Kreativität müssen wir weder die Regeln brechen noch uns und andere gefährden. Schaffen wir Nähe in Zeiten der Distanz.