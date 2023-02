Närrische Schlüsselübergabe vor dem Gothaer Rathaus

Am Donnerstag vor Rosenmontag stürmen die Narren das historische Rathaus in Gotha.

Gotha. Am 16. Februar läuten die Karnevalisten die Zeit des Narrenrechts am unteren Hauptmarkt ein.

Die traditionelle Schlüsselübergabe an die Narrenzunft findet auch dieses Jahr am Tag des Weiberfaschings, am 16. Februar, ab 16 Uhr vor dem Gothaer Rathaus statt. Nach einem Umzug durch die Innenstadt machen die Karnevalisten auf dem unteren Hauptmarkt Halt und präsentieren hier Auszüge aus ihrem Programm, bevor sie dem Oberbürgermeister den Schlüssel für das Rathausportal entreißen. Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem bunten Treiben teilzunehmen.

Die Verwaltung bleibt an diesem Tag bis auf das Brandschutzamt ab 16 Uhr für den Besucherverkehr geschlossen. Alle Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder die Stadtbibliothek haben regulär geöffnet.