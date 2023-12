Natur in Kreis Gotha: Von Rotmilan bis Blindschleiche

Gotha Nabu-Kreisverband Gotha legt Kalender für 2024 vor. Was darin zu sehen und zu erfahren ist.

Was verbindet Rotmilan und Blindschleiche? Die Antwort: der Kalender 2024 des Nabu-Kreisverbands Gotha. Alle Jahre wieder legen Kreisvorsitzender Ronald Bellstedt und seine mehr als tausend Mitstreiter in Sachen Naturschutz zwischen Rennsteig und Fahner Land einen Kalender vor, um heimische Flora und Fauna vorzustellen sowie für deren Erhalt zu plädieren. Der Kalender 2024 macht darauf mit seinem Titel aufmerksam: „In unser Verantwortung“. Mit Fotos und Texten werden Arten mit Lebensraum vor allem in Deutschland und Thüringen vorgestellt, etwa ein entspannter Teichfrosch oder Hügel-Lungenkraut auf der Fahner Höhe. Mit dem Erwerb des Kalenders wird die Arbeit des Nabu-Kreisverbands Gotha unterstützt. Es gibt ihn in der Gotha-Information. wifi