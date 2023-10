Natura 2000 Gotha: Tipps für insektenfreundliche Blühflächen

In Friedrichroda sind in den Vergangenen Jahren an mehreren Standorten Blühwiesen angelegt worden, wie in der Bebraer Straße.

Neudietendorf. Insektenschutz in Kommunen: Die Natura 2000 Station Gotha/Arnstadt berät zur insektenfreundlichen Flächenpflege für mehr Natur in Dorf und Stadt in Neudietendorf.

Wie kann heimischen Insekten innerorts am besten geholfen werden? Dazu hat das Umweltministerium eine Veranstaltungsreihe im Rahmen des Projektes: „Insektenschutz in der Kommune: Beratung zur insektenfreundlichen Flächenpflege für Mehr Natur in Dorf und Stadt“ ins Leben gerufen. Die Auftaktveranstaltung fand in Neudietendorf im Saal „Drei Rosen“ statt und war ein voller Erfolg, teilt Nils Heinrich von der Natura 2000 Station Gotha/Arnstadt mit. Mehr als 40 Mitarbeiter aus 15 verschiedenen Gemeinde- und Städteverwaltungen seien dazu nach Neudietendorf gekommen.

Auswahl des Saatgutes spielt entscheidende Rolle

Zunächst wurden die Teilnehmer darin geschult, wie Blühflächen neu angelegt werden können. Die Auswahl des gebietsheimischen Saatgutes habe neben der Standortwahl, der Bodenvorbereitung und dem geeigneten Zeitpunkt der Aussaat eine entscheidende Rolle gespielt. Auch die Pflege bestehender Grün- und Blühflächen und die Umwandlung bestehender artenarmer Flächen in blütenreiche wurden thematisiert. Bei invasiven Neophyten, also Pflanzenarten, die eingeschleppt wurden und sich nun stark ausbreiten, etwa Riesen-Bärenklau und die Beifuß-Ambrosie, sprechen sich die Naturpfleger für Bekämpfung dieser Pflanzenarten aus.

Die nächste Schulung im Landkreis Gotha ist für Montag, 8. Januar 2024, 9 bis 13 Uhr in Neudietendorf geplant: Anmeldung unter: scheller@nfga.de (mit Angabe Gemeinde/Institution, Teilnehmerzahl, Name Teilnehmer).

Weitere Infos im Netz: natura2000.nfga.de/gik/das-beraterprojekt-stellt-sich-vor