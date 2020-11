Die Stadt Ohrdruf hat ein Grundstück gekauft, das an das Gelände des Kindergartens Goldbergspatzen angrenzt. Der städtische Bauhof habe dort bereits mit Entrümpelungen begonnen, und die Stadt beauftrage den Abriss eines alten Nebengebäudes sowie eines Verbindungsbaus zu einem Gebäude an der Gleichenstraße, sagte Stefan Schambach (SPD), Ohrdrufs Bürgermeister.

Ziel sei es, das Außengelände für den Kindergarten zu vergrößern. „Außerdem wollen wir gern eine Naturgruppe einrichten. Das würde sich auf dem nun deutlich größeren Areal anbieten“, so Schambach. Deshalb bleibe eines der Nebengelasse stehen. Es soll dann als Lager und für zusätzliche Toiletten dienen.

Mit der Naturgruppe, die aber erst übernächstes Jahr realistisch sei, könnten die Betreuungskapazitäten in der Stadt Ohrdruf erweitert werden.

„Wir müssen allerdings schauen, wie sich die Zahlen entwickeln. Außerdem will Gossel einen eigenen Kindergarten bauen. Kinder aus diesem Ort an der Kreisgrenze besuchen derzeit unsere Kindergärten in Wölfis und Crawinkel. Das wäre dann nicht mehr nötig, und wir hätten auch in diesen beiden Ortsteilen zusätzliche Plätze für einheimische Mädchen und Jungen“, erläutert der Bürgermeister.