So fremd Deutschland für die junge Frau aus Nepal auch war, Dhana hat von Anfang an ihre Leidenschaft für die Thüringer Bratwurst entwickelt. Viel Unterstützung bekam die 31-Jährige von Thomas Kleinschmidt, Maria und Heike Scheffel, Ulrike Triller und Roland Scheffel (von links).

Wandersleben. Die Corona-Pandemie hält 31-jährige Dhana für acht Monate in Deutschland fest. Die Heimreise nach Katmandu soll nun endlich gelingen.

Nepalesin in Wandersleben gestrandet

Dhana ist 31 und lebt in Dhaulageri. Im Februar machte sich die junge Frau aus dem kleinen Dorf in den nepalesischen Bergen auf den Weg nach Deutschland. Eines der Ziele war Wandersleben. Dort wollte sie für sieben Wochen ihre Deutschkenntnisse verbessern und lernen, wie hierzulande das Gastgewerbe läuft. Jetzt, im September, ist sie immer noch in Thüringen.