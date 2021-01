Nesse-Apfelstädt: Bürgerbefragung beginnt

Nesse-Apfelstädt Die Landgemeinde will Konzepte für die Zukunft entwickeln und bezieht erst einmal die Einwohner der sechs Ortschaften ein.

Mit einer Bürgerbefragung der Einwohner der sechs Ortschaften Apfelstädt, Gamstädt, Ingersleben, Kleinrettbach, Kornhochheim und Neudietendorf setzt die Landgemeinde Nesse-Apfelstädt die Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) fort.

Die Bezeichnung „Stadtentwicklungskonzept“ resultiert aus der in den Förderrichtlinien der EU, des Bundes und der Länder üblichen Bezeichnung. Auch der ländliche Raum kann Konzepte für die Entwicklung erarbeiten. Sie zu haben, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, für konkrete Projekte später Fördergeld zu erhalten. Die Projekte sollten in das Konzept passen, das in der Regel darauf zielt, Infrastruktur einschließlich kultureller Angebote aufeinander abgestimmt aufzubauen oder zu verbessern.

Das Unternehmen Wohnstadt, das seit Jahren die Landgemeinde fachlich bei Projekten unterstützt, ist mit der Umfrage und deren anonymer Auswertung beauftragt. Ein Fragebogen ist im jüngsten Amtsblatt enthalten und kann ausgeschnitten werden. Er kann bis zum 28. Februar 2021 in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung in Neudietendorf in der Zinzendorfstraße 1 eingesteckt werden. Ebenso ist das Ausfüllen und die Einreichung über die Webseite der Landgemeinde unter www.nesse-apfelstaedt.de möglich. Noch bequemer geht es mit dem Mobiltelefon, indem man den im Amtsblatt abgedruckten QR-Code mit dafür geeigneten Smartphone-Anwendungen abfotografiert. Es wird darum gebeten, pro Person nur eine Beantwortung vorzunehmen. Man soll mindestens 14 Jahre alt sein.

Der Fragebogen enthält Fragen wie „Was sind die Vorzüge, die Sie an der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt bzw. ihrer Ortschaft schätzen?“ und „Fehlt Ihnen etwas in der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt bzw. ihrer Ortschaft?“

Im Weiteren geht es um den Zustand in 20 Handlungsfeldern von Bildungseinrichtungen über Einkaufseinrichtungen, medizinische Infrastruktur, und Angebote für Jugendliche bis zu Wohnflächen und Bauland. Weitere Themen sind die Verkehrsanbindung und die Verkehrsbelastung sowie das Stadtbild, die Zugänglichkeit und der Zustand von Natur, Umwelt und Wanderwegen sowie die Erreichbarkeit und der Service der Verwaltung. Die Einschätzung des aktuellen Zustandes und der zukünftige Handlungsbedarf werden abgefragt.