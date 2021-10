Nesse-Apfelstädt: Kindergärten kürzer geöffnet

Nesse-Apfelstädt. Wegen der Corona-Warnstufe 3 müssen die Betreuungszeiten angepasst werden.

Die Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde Nesse-Apfelstädt und der Evangelische Kindergarten „Arche“ Neudietendorf ändern wegen der Corona-Warnstufe 3, die seit Samstag im Landkreis Gotha gilt, ihre Betreuungszeiten. Darüber informiert Bürgermeister Christian Jacob (CDU). In beständigen, festen und voneinander getrennten Gruppen mit Betreuung durch stets dasselbe Personal sowie in festen Räumen haben ab Montag, 1. November, der Kindergarten „Sonnenschein“ Apfelstädt von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr, der Kindergarten „Tausendfüßler“ in Gamstädt von 6.45 Uhr bis 16.15 Uhr, der Kindergarten „Otto Kein“ in Ingersleben von 7.15 Uhr bis 15.45 Uhr und der Kindergarten „Arche“ in Neudietendorf von 7.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.