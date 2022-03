Nesse-Apfelstädt Mitarbeiter krank oder in Quarantäne

Nesse-Apfelstädt. In den Kindergärten Apfelstädt und Gamstädt mussten Gruppen geschlossen werden. In Ingersleben kann die Einrichtung derzeit nicht öffnen.

Engpässe beim Personal in den Kindergärten beklagt die Gemeinde Nesse-Apfelstädt. In Apfelstädt und Gamstädt mussten Gruppen geschlossen werden, sagt Bürgermeister Christian Jacob (CDU). In Ingersleben kann die Einrichtung derzeit nicht öffnen. Grund seien zumeist coronabedingte Ausfälle.

Ähnlich sehe es in der Verwaltung aus. Zu Quarantänefällen kämen Personalausfälle wegen Langzeiterkrankungen und eine Weiterbildung. Ämter würden sich aushelfen. Der Bürgermeister kümmere sich um Standesamt und Friedhofsverwaltung. Vorerst bleibe es bei Terminvergaben.

Eigentlich sollten ab dieser Woche wieder die üblichen Öffnungszeiten gelten.